Roma - Spezia, giallorossi senza somma gol 4 da 14 turni (Di domenica 12 dicembre 2021) Il primo posto nel girone di Conference League è stato conquistato sotto la neve di Sofia. Per la Roma di Mourinho , adesso, all - in sul campionato per non perdere contatto dalle zone della ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021) Il primo posto nel girone di Conference League è stato conquistato sotto la neve di Sofia. Per ladi Mourinho , adesso, all - in sul campionato per non perdere contatto dalle zone della ...

Advertising

romaforever_it : Risultati Ultimi Match Roma - Spezia - Luxgraph : Roma-Spezia, c'è un esito 'ritardatario' per i giallorossi - Rickyrickyric89 : Fategli fare un giro d’onore prima di Roma-Spezia, questa è più Capitana di Totti - RomaTalkRadio : #Roma-#Spezia, precedenti, probabili formazioni, arbitro e dove vederla in TV #ASRoma #SerieA #Prontera #Sky #DAZN… - lollosambucci91 : #Roma-#Spezia, precedenti, probabili formazioni, arbitro e dove vederla in TV #ASRoma #SerieA #Prontera #Sky #DAZN… -