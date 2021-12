Roma | riapre ponte di Ferro dopo 70 giorni dall’incendio Il sindaco Gualtieri | “Soddisfatti di aver anticipato i tempi”

(Di domenica 12 dicembre 2021)ildell’Industria di, andato a fuoco il 3 ottobre scorso.70il cosiddetto ‘di’, importante infrastruttura per la mobilità dei quartieri Ostiense-Marconi, è nuovamente attrsabile. A inaugurare la riapertura ilRobertoinsieme all’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, al titolare dei Trasporti Eugenio Patanè e ai rappresentanti dei municipi interessati. “Siamo moltodi essere riusciti a riaprire ilprima del previsto – ha detto-. Questa rapidità è il segno che vorremmo mettere nella nostra azione di governo. Naturalmente ci sono cose che si possono fare in ...

Agenzia_Ansa : Riapre il Ponte dell'Industria di Roma, andato a fuoco il 3 ottobre scorso. Dopo 70 giorni il cosiddetto 'Ponte di… - HuffPostItalia : A Roma riapre il Ponte di Ferro dopo 70 giorni dall'incendio - bizcommunityit : Roma, il Ponte di Ferro riapre alle macchine, cerimonia d'inaugurazione con il sindaco Gualtieri - Rosapeli1 : RT @direpuntoit: #Roma, riapre il ponte dell'Industria distrutto 70 giorni fa da un incendio. - amiciweb : RT @rep_roma: Riapre il Ponte di Ferro a Roma: 70 giorni fa l'incendio che l'ha distrutto. Gualtieri: 'Ma ora lo cambieremo' [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma riapre

Intantoal carico precedente di 3 tonnellate e mezzo e metteremo controlli e un sistema di ... Un ponte sempre più importante per la mobilità e la storia di'. Al termine della passeggiata ...il Ponte dell'Industria a 70 giorni dall'incendio - Il ponte di ferro dell'Industriafinalmente al transito veicolare: ad annunciarlo il neosindaco diRoberto Gualtieri. 'Sono ...15.02 Roma, Ponte Ferro riapre dopo 70 giorni Il Ponte dell'Industria a Roma,noto co- me il Ponte di Ferro, riapre dopo l'in- cendio che lo danneggiò 70 giorni fa, causato probabilmente da un fornelle ...Gualtieri: “Lavori tempestivi. Adesso vogliamo guardare avanti per risolvere i problemi storici di questo ponte”. Ancora chiusa la passerella più danneggiata ...