leggoit : Roma, riapre il ponte dell'Industria dopo l'incendio. La diretta video - Roma_H_24 : Riapre il ponte dell'Industria. Via libera dei tecnici a più di due mesi dall'incendio - - zazoomblog : Riapre il Planetario di Roma: rivive il complesso dell’Eur - #Riapre #Planetario #Roma: #rivive - Esc_Atelier : RT @DinamoPress: #Roma #Livre sta tornando: dopo lo stop dello scorso anno e una lunga attesa, dal 16 al 19 dicembre il #festival dei #vini… - Vdruz : Riapre domani mattina a Roma il ponte dell’Industria (ponte di Ferro) -

Ultime Notizie dalla rete : Roma riapre

, Ponte dell'Industria, via Antonio PacinottiUn giallo chiuso senza colpevole , ma un magistratole indagini, il processo porta a 10 ... Dopo l'anteprima ad Agrigento a gennaio, Il caso Tandoy approda aalla Sala Umberto per poi girare ...Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla riapertura del Ponte dell'Industria, che collega Municipio VIII e Municipio XI. Sono presenti l'assessore ai Lavori pubblici e ...Oggi riapre il Ponte di Ferro a Roma, a circa due mesi dalla chiusura per l’incendio che interessò la banchina sottostante e i cavi elettrici ...