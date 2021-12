Roma, Mourinho: 'A gennaio nessun colpo di mercato. Vorrei lottare per altri obiettivi, ma qui sto bene' (Di domenica 12 dicembre 2021) José Mourinho punta il dito contro il campionato della Primavera e sui giovani che salgono in prima squadra troppo acerbi per competere in Serie A: ' È un campionato di livello molto basso che non ... Leggi su leggo (Di domenica 12 dicembre 2021) Josépunta il dito contro il campionato della Primavera e sui giovani che salgono in prima squadra troppo acerbi per competere in Serie A: ' È un campionato di livello molto basso che non ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaInter ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : Roma in vantaggio dopo i primi 45 minuti sotto gli occhi di José Mourinho. In gol Cherubini al 28' ?? #RomaSamp… - OfficialASRoma : ?? La formazione scelta da José Mourinho per #CSKARoma ?? DAJE ROMA! ?? #UECL - asrclaudio : RT @ilRomanistaweb: FOTO - Striscione a Trigoria: 'Con #Mourinho fino all'Inferno!' I tifosi della Roma si dimostrano ancora una volta com… - marcovaldo103 : @SandroSca Ma uno scambio #Mourinho - #Allegri ?? potrebbe essere una soluzione ECONOMICA a tutti i problemi di… -