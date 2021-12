(Di domenica 12 dicembre 2021) Positività al coronavirus in. In mattinata la'assemblea capitolina,, ha reso noto su Facebook di essereal, 'con sintomi lievi grazie ...

Advertising

GiuseppeConteIT : «In questa fase l’unico “booster” della crescita è il Superbonus 110%». Lo ha affermato senza mezzi termini Daniele… - Patty_LAbbate : #M5S: CONFERENZA STAMPA CONTE ALLE 18 Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Il presidente del M5S Giuseppe Conte terrà una con… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, la presidente dell'Aula Giulio Cesare Svetlana Celli è positiva al Covid - Lazio_TV : Lo ha annunciato su Facebook la stessa Svetlana Celli. - leggoit : Roma, la presidente dell'Aula Giulio Cesare Svetlana Celli è positiva al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Roma presidente

Corriere Roma

Positività al coronavirus in Aula Giulio Cesare. In mattinata ladell'assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha reso noto su Facebook di essere positiva al ...consigliere comunale di...Occhi puntati anche sull'altra semifinale, del girone, tra l'Arnold rugby e la Rugby. Domenica ... Commenta ildella Rugby L'Aquila, Mauro Scopano , amministratore di Aterno Gas&Power: '...Svetlana Celli annuncia di avere il Covid con un post, a rischio blocco il Consiglio comunale di Roma. “Ho saputo di essere positiva al #Covid19”, ha scritto stamattina la presidente dell’Assemblea C ...Provinciali, l’attacco della coordinatrice di Italia Viva: "Iscritto nel Pd e con noi, si è candidato da solo a Palazzo Celio" ...