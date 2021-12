Roma | José Mourinho | “Ci sono tre posizioni dove dobbiamo migliorare”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 12 dicembre 2021), dopo il passaggio del turno in UEFA Europa Conference League, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il mercato della: “Approfitto per dire ancora una volta che io nondispiaciuto del nostro mercato estivo perché è stato di reazione ai nostri problemi. Non è che il club non voleva darmi un calciatore di centrocampo che io avevo chiesto. Non abbiamo litigato, il nostro è stato un mercato reattivo e per avere uno di qua e uno di là poi qualcosa è mancato. E’ chiaro che mi dispiace perché voglio sempre la miglior rosa possibile per competere, ma la prima verità è che dall’inizio ho capito le difficoltà. Se a gennaio è possibile fare qualcosa lo faremo, ma non è un investimento grosso. Non è nemmeno simile a qualcosa che potremmo fare in estate. Se faremo qualcosa lo faremo per dare più ...