Risultati e classifica Serie B live: il Parma non vince mai, colpo Como (Di domenica 12 dicembre 2021) Risultati e classifica Serie B live: tutti gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 10 e domenica 12 dicembre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto che aprirà i battenti con il doppio anticipo del venerdì che propone il Crotone sulla strada della Cremonese, mentre sarà sfida spettacolo tra Ternana e Benevento. Sabato pieno con Monza–Frosinone piatto principale del primo pomeriggio in attesa della super sfida tra Pisa e Lecce. Mister Occhiuzzi ritrova il “suo” Cosenza nel match ad alta tensione contro il Pordenone, mentre Pippo Inzaghi cerca riscatto a Ferrara. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021): tutti gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata diB che si svolgerà tra venerdì 10 e domenica 12 dicembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto che aprirà i battenti con il doppio anticipo del venerdì che propone il Crotone sulla strada della Cremonese, mentre sarà sfida spettacolo tra Ternana e Benevento. Sabato pieno con Monza–Frosinone piatto principale del primo pomeriggio in attesa della super sfida tra Pisa e Lecce. Mister Occhiuzzi ritrova il “suo” Cosenza nel match ad alta tensione contro il Pordenone, mentre Pippo Inzaghi cerca riscatto a Ferrara. ...

