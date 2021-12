Rinnovo Ibrahmovic | l’attaccante pronto a legarsi a vita al Milan

(Di domenica 12 dicembre 2021)Ibrahimovic, il bomber svedese spinge per firmare il nuovo accordo con il. Gli ultimi aggiornamenti Zlatan Ibrahimovic continua a segnare goal decisivi. Il centravanti svedese anche ieri sera contro l’Udinese ha eto la sconfitta dei rossoneri con una mezza rovesciata in pieno recupero. Siamo a sette goal in nove partite giocate, una media incredibile. Come riferisce Tuttosport, il classe ’81 vuole ildel contratto fino al 2023 e sta spingendo con il, anch’esso deciso a rinnovare l’accordo, per giungere ad una soluzione in tempi brevi. La sosta natalizia potrebbe essere decisiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

