Ricordate il Cynar aperitivo contro il logorio della vita moderna? La pubblicità non era ingannevole come accade oggi 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’inventore Rino Dondi Pinton è la dimostrazione vivente che quell’al gusto di carciofo era davvero benefico. Infatti, bevendone lui stesso un bicchierino al giorno, ora festeggia il traguardo dei cento anni. Tornato dalla prigionia in Algeria, finita la guerra, prese il posto del padreoperaio in una distilleria di Padova. Dagli anni ’50 in poi gli italiani fecero sfoggio di grande inventiva anche in politica: Il SIg.ideò il nuovo liquore. Ma il successo fu merito soprattutto dello slogan. Celebrando quel centenario viene da chiedersimai la nostra creatività si stia spegnendo Quando un amico se ne va, muore anche una parte di noi. Sopravvivono però i ricordi di unatrascorsa assieme Conobbi Toni 58 anni fa al Folk Studio, un locale di Trastevere dove, in attesa del ...