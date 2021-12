Ricordando Chicco Coria | le sue ricette migliori | si parte con gli spaghetti alle seppie

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Era un nostro caro amico e per questo abbiamo pensato a lungo come ricordarlo nel modo migliore. Alla fine abbiamo ritenuto che il più consono era farlo nel suo momento migliore: mentre era ai fornelli. Inizia oggi un nuovo appuntamento settimanale in cui renderemo omaggio a, lo chef di Martinengo recentemente scomparso a soli 55 anni. Ogni settimana vi proporremo una video-ricetta tra quelle che aveva girato per il nostro giornale con la sua rubrica “In cucina con”. Iniziamo con un primo a base di pesce:con, porri e pomodori. Ecco quindi il filmato con la spiegazione di come preparare questo piatto, che vi invitiamo a realizzare per ricordare insieme a noi