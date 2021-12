Riapre il Ponte dell'Industria dopo l'incendio, primo ad attraversarlo il sindaco Gualtieri (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dicembre 2021 dopo due mesi dall'incendio, è stato riaperto il Ponte dell'Industria a Roma. L'infrastruttura è un importante collegamento tra i quartieri Ostiense e Marconi, ed è nuovamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dicembre 2021due mesi dall', è stato riaperto ila Roma. L'infrastruttura è un importante collegamento tra i quartieri Ostiense e Marconi, ed è nuovamente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Riapre il Ponte dell'Industria di Roma, andato a fuoco il 3 ottobre scorso. Dopo 70 giorni il cosiddetto 'Ponte di… - RaiNews : E' stato riaperto il Ponte dell'Industria di Roma, andato a fuoco il 3 ottobre scorso. Dopo 70 giorni il cosiddetto… - HuffPostItalia : A Roma riapre il Ponte di Ferro dopo 70 giorni dall'incendio - travan28 : RT @Cassio39592131: Dopo 70 giorni riapre il 'Ponte di Ferro' a Roma,il sindaco Gualtieri avrà un pezzo di strada in più per poter spalmar… - nanni_antonio : RT @Cassio39592131: Dopo 70 giorni riapre il 'Ponte di Ferro' a Roma,il sindaco Gualtieri avrà un pezzo di strada in più per poter spalmar… -