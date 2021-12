Respinti i ricorsi di Mercedes, Verstappen è campione del mondo (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Respinte dai commissari di gara le due contestazioni presentate dalla Mercedes al termine del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, che ha incoronato Max Verstappen (Red Bull). Il team tedesco ha contestato Verstappen per aver sorpassato il suo pilota Lewis Hamilton durante il periodo di safety car alla fine del GP, che il regolamento vieta. Nella loro decisione, i commissari hanno stimato che "sebbene la vettura 33 di Verstappen si sia mossa ad un certo punto, per un brevissimo periodo, leggermente davanti alla vettura 44 di Hamilton, ad un certo punto quando entrambe le vetture stavano accelerando e frenando, è tornata dietro la vettura 44 e non era davanti quando e' terminato il periodo di safety car". La Mercedes ha anche contestato la ripartenza, all'ultimo giro, dopo alcuni giri in ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Respinte dai commissari di gara le due contestazioni presentate dallaal termine del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, che ha incoronato Max(Red Bull). Il team tedesco ha contestatoper aver sorpassato il suo pilota Lewis Hamilton durante il periodo di safety car alla fine del GP, che il regolamento vieta. Nella loro decisione, i commissari hanno stimato che "sebbene la vettura 33 disi sia mossa ad un certo punto, per un brevissimo periodo, leggermente davanti alla vettura 44 di Hamilton, ad un certo punto quando entrambe le vetture stavano accelerando e frenando, è tornata dietro la vettura 44 e non era davanti quando e' terminato il periodo di safety car". Laha anche contestato la ripartenza, all'ultimo giro, dopo alcuni giri in ...

