Reggio Emilia, Federico Pellini è morto all'età di 20 anni: cade nel pozzo (Di domenica 12 dicembre 2021) Reggio Emilia, è accaduta una tragedia durante la notte a Toano, un ragazzo 20enne Federico Pellini perdendo il controllo dell'auto è finito fuori strada, scendendo dall'auto per controllare cosa era accaduto è scivolato in un vascone d'acqua. Il pozzo era profondo quattro metri, secondo alcuni indizi sembra che il giovane sia morto per annegamento, il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, i quali svuotando la vasca hanno ritrovato il giovane senza vita. Reggio Emilia, Federico Pellini muore dopo l'impatto e la caduta nel pozzo (Foto dal web)Sul posto sono accorsi i Carabinieri e il soccorso alpino, il ragazzo 20enne lavorava come pizzaiolo in una pizzeria di Toano.

