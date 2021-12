Regali di Natale 2021 solidali e sostenibili. Belli e buoni (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono lontani i tempi in cui Fair Trade e sostenibilità erano fuori moda. Oggi abbigliamento e accessori realizzati in modo consapevole dal punto di vista sociale o ambientale si rivelano anche ultra appetibili. Perfetti Regali di Natale solidali, etici o green da mettere sotto l’albero nel 2021. Cadeau speciali che hanno un doppio valore sia per chi li fa che per chi li riceve. Un look di Endelea, brand crocevia tra design italiano e africano solidali e italiani Sono tanti i progetti di moda responsabili e interessanti, molti dei quali italiani. Impegnati su più fronti, tassativamente slow fashion, puntano su laboratori che si appoggiano a cooperative sociali o su materiali a basso impatto ambientale. Unisce l’uno e l’altro aspetto Progetto Quid, il brand made in Verona vincitore ... Leggi su amica (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono lontani i tempi in cui Fair Trade età erano fuori moda. Oggi abbigliamento e accessori realizzati in modo consapevole dal punto di vista sociale o ambientale si rivelano anche ultra appetibili. Perfettidi, etici o green da mettere sotto l’albero nel. Cadeau speciali che hanno un doppio valore sia per chi li fa che per chi li riceve. Un look di Endelea, brand crocevia tra design italiano e africanoe italiani Sono tanti i progetti di moda responsabili e interessanti, molti dei quali italiani. Impegnati su più fronti, tassativamente slow fashion, puntano su laboratori che si appoggiano a cooperative sociali o su materiali a basso impatto ambientale. Unisce l’uno e l’altro aspetto Progetto Quid, il brand made in Verona vincitore ...

Advertising

SonoNessuno7 : @alexmagnicxc Non sarebbe male, se portasse anche i regali per natale, non né sarei did piaciuto, mandiamo babbo natale, in pensione? - AseroGiovanna : RT @Ale6altrove: Vuoi aiutare gli #animali? A #Natale scegli i regali solidali di @Animalistiitaly - Info qui ?? - elena_lossi : @agggenzia Caro @agggenzia, vorrei non ricevere regali, da lei, questo Natale. - Zingara8112 : RT @Zingara8112: Mettiamola così a Natale non vorrei regali, perché poi dovrei ricambiare anch’io e sinceramente non vorrei che si innesca… - feiz2089 : @barbara86865075 Spero che questo anno babbo natale sia in sciopero e manda a te a portarmi i regali ?? -