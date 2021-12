Red Bull contro Mercedes | “Siamo qui per correre | non per protestare con un avvocato”

(Di domenica 12 dicembre 2021) Non si placano le polemiche dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 di Formula 1, che ha consacrato Max Verstappen come nuovo campione del mondo. Redcontinuano a scontrarsi a distanza per le decisioni prese dalla direzione di gara, con il team austriaco che si è scagliatole frecce nere per il fatto di aver portato al loro seguito un. Un membro della Red, infatti, ha parlato proprio di questo episodio: “una gara di Formula 1.venuti qui per. Nonvenuti qui con un QC () per”. ORDINE DI ARRIVO GP ABU DHABI SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 1 - Max #Verstappen diventa il primo pilota olandese ????a vincere un Mondiale di Formula 1 e il secondo pilota della… - RaiSport : ?? Max #Verstappen è il Campione del Mondo di #Formula1 2021. Il pilota della Red Bull in un finale incredibile ha s… - lapoelkann_ : Complimenti complimenti complimenti a Max e alla Red Bull per questo campionato mondiale! ?????? #AbuDabhiGP - infoitsport : Da Vettel a Verstappen: Red Bull mette fine allo strapotere della Mercedes nella Formula 1 ibrida - Sportmediaset - infoitsport : Verstappen campione del mondo: tutte le sue Red Bull dal 2016 a oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

Sport Mediaset

Ferrari terza nel Mondiale Costruttori F1 2021: non è un grande risultato ma l'obiettivo di Maranello quando era diventato chiaro che competere con Mercedes esarebbe stato non realistico quest'anno. Così il 'capitano' Charles Leclerc e il debuttante Carlos Sainz si sono messi sotto e hanno tirato fuori il massimo dalla SF21. Grande lavoro di ...Chiaramente laha approfittato dell'occasione per rischiare il tutto per tutto montando gomme soft per provare l'assalto finale a Hamilton. L'inglese è invece rimasto in pista con le gomme ...Red Bull e Mercedes continuano a scontrarsi a distanza per le decisioni prese dalla direzione di gara, con il team austriaco che si è scagliato contro le frecce nere per il fatto di aver portato al ...Il GP di Abu Dhabi mette la parola fine alla lotta infinita tra Mercedes e Red Bull per la conquista del titolo iridato consecutivo numero 8 del Mondiale Costruttori. Col secondo posto di Hamilton e i ...