Reclamo Mercedes in F1: ricorsi respinti. Cosa succede ora (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia infinita di questa pazzesca stagione di Formula 1 potrebbe non essersi conclusa sul traguardo del Gp di Abu Dhabi. La Fia ha r espito due ricorsi presentati dalla Mercedes, confermando il ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia infinita di questa pazzesca stagione di Formula 1 potrebbe non essersi conclusa sul traguardo del Gp di Abu Dhabi. La Fia ha r espito duepresentati dalla, confermando il ...

Advertising

sportface2016 : +++La #Mercedes fa reclamo: contesta la classifica finale e il comportamento di #Verstappen dietro alla Safety Car.… - Gazzetta_it : I doppiati con Safety Car e il sorpasso proibito di Max: ecco le ragioni della protesta Mercedes #F1 - sportface2016 : LIVE - UFFICIALE: respinto il primo dei due ricorsi della #Mercedes, quello sul sorpasso di #Verstappen su… - redC3299 : RT @marifcinter: Horner: 'Peccato che Mercedes abbia sporto reclamo. Non ho idea su cosa. Non so quale sia il problema. Potremo festeggiare… - DiegoAmbrosin : La #Mercedes presenta intenzione di ricorrere in appello...avrà ora 96 ore per confermare il reclamo... La lotta… -