Ravanusa, quello che sappiamo sul crollo delle palazzine (Di domenica 12 dicembre 2021) Mentre si cerca di capire quale sia stata la causa scatenante lo scoppio arrivano le testimonianze dei sopravvissuti: "Sembrava una bomba atomica". E intanto i Vigili del fuoco chiedono silenzio per captare le voci di possibili sopravvissuti Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Mentre si cerca di capire quale sia stata la causa scatenante lo scoppio arrivano le testimonianze dei sopravvissuti: "Sembrava una bomba atomica". E intanto i Vigili del fuoco chiedono silenzio per captare le voci di possibili sopravvissuti

graziadangelo5s : La tragedia di #Ravanusa mi lascia senza parole. Una catastrofe che ha distrutto quattro palazzine e sventrato altr… - MasterblogBo : RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Quella di Ravanusa è una “sciagura che colpisce tutta la comunità siciliana. In… - emanuelino10 : RT @sietepesanti: Un sabato come tanti o come pochi chissà, in casa, quello che dovrebbe essere il tuo porto sicuro, con i tuoi parenti e p… - emanuelino10 : RT @rosalie7__: Quello che è successo dovrebbe far riflettere sulla sicurezza dei nostri paesi. Edifici fatiscenti, manutenzione inesistent… - SiculaMente_ : Io sono ancora stordita da quello che è successo a Ravanusa. Avevo visto Selene qualche giorno fa ed così felice tr… -