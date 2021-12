Ravanusa, palazzina crolla dopo un'esplosione: morti e dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) La tragedia sabato sera a Ravanusa, nell'Agrigentino. Un'ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un'esplosione che ha provocato il crollo di diverse palazzine: si contano al momento 3 ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) La tragedia sabato sera a, nell'Agrigentino. Un'ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un'che ha provocato il crollo di diverse palazzine: si contano al momento 3 ...

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - poliziadistato : A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul p… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie una donna in vita. Proseguono se… - LediSperanza : RT @emergenzavvf: ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie una donna in vita. Proseguono senza so… - LediSperanza : RT @_Carabinieri_: A Ravanusa #Carabinieri ancora impegnati, con squadre @emergenzavvf e @DPCgov, in operazioni di soccorso a causa del cro… -