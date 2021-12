Ravanusa, palazzina crolla dopo un'esplosione: 12 dispersi, anche 3 bambini. Salvata una donna. «Voci sotto le macerie» (Di domenica 12 dicembre 2021) Un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30. Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 dicembre 2021) Un boato ha squarciato il silenzio del sabato diverso le 20.30. Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la...

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - poliziadistato : A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul p… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina dovuto probabilmente a un’esplosione, #vigilidelfuoco al lavoro per spegnere le… - angyborz88 : RT @emergenzavvf: ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitazioni,… - BroccoloGina : RT @poliziadistato: A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul posto… -