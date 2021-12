Queste immagini sono state girate da una videocamera di sorveglianza nei pressi di via, in Provincia di Agrigento. L'orario impresso sulla registrazione riporta le 21, in quanto non è stato aggiornato al termine del periodo in cui era in vigore l'ora legale.

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa, recuperata da sotto le macerie dai #vigilidelfuoco una donna in vita. Al momento il bilancio è di due… - Agenzia_Ansa : Le vittime accertate dell'esplosione di Ravanusa sono tre. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento d… - FNmodena : RT @ProvenzaleG: #Ravanusa È il momento dei soccorsi e del cordoglio, ma la perdita dal tubo del metanodotto che ha provocato la deflagraz… - LaStampa : Ravanusa, il momento dell'esplosione che ha causato il crollo della palazzina in via Trilussa -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa momento

Nel paese in questosono ore di apprensione e di ansia. Esplosione: le testimonianze Mentre si scava e si lotta contro il tempo per estrarre dalle macerie le persone disperse, ...Queste immagini sono state girate da una videocamera di sorveglianza nei pressi di via Trilussa a, in Provincia di Agrigento. L'orario impresso sulla registrazione riporta le 21, in quanto non è stato aggiornato al termine del periodo in cui era in vigore l'ora legale.Le vittime accertate dell’esplosione di Ravanusa sono tre. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dalla Protezione Civile, non è stata ancora individuata una quarta vittima. Quattro de ...Una parte del ricavato degli incassi dello spettacolo organizzato domenica prossima, alle 19, al Real Teatro Santa Cecilia sarà devoluto alle famiglie colpite dall'esplosione a Ravanusa. Così ha decis ...