Ravanusa | chi sono le vittime | Pietro | Enza e Liliana morti sotto le macerie

Advertising

AzzolinaLucia : Immenso dolore per le immagini che vedo a #Ravanusa. Esprimo vicinanza a tutte le persone coinvolte e senso di grat… - davidefaraone : Esprimo profonda vicinanza alla comunità di #Ravanusa e al Sindaco, Carmelo D’Angelo. Un sentitissimo ringraziament… - fanpage : Disastro nell'agrigentino, esplode una bombola provocando il crollo di una palazzina di quattro piani. Si cercano d… - Open_gol : Cosa sappiamo finora delle vittime dell'esplosione a Ravanusa - Alessan2Belloni : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Vicinanza e solidarietà alla comunità di #Ravanusa ed alle famiglie colpite da questa tragedia. Le istituz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa chi

Lo ha detto Calogero Bonanno, un docente che vive a Palermo e che ieri sera si trovava a casa dei suoceri a, in via Trilussa. 'Mia moglie stava allattando la bimba di 4 mesi quando abbiamo ...Le vittime diFoto in copertina: VIGILI DEL FUOCOSono morti sotto le macerie. Il boato improvviso, il crollo. Un sabato sera di inferno quello vissuto a Ravanusa che ha distrutto un intero quartiere di questo paese in provincia di Agrigento.Le persone colpite dal crollo risulterebbero essere 11: sei di loro dispersi, mentre due donne sono state recuperate ancora in vita. Le tre vittime sono Enza Zagarrio (sposata con Angelo Carmina, abit ...