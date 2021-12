Rai 1 disastro Dedicato: Ossini e Liorni salvano il pomeriggio del sabato (Di domenica 12 dicembre 2021) Quello che sta succedendo su Rai 1 da ormai un paio di mesi è del tutto incomprensibile. La Rete aveva delle perle di rara bellezza, i programmi dedicati alla natura, alla scoperta di tutto quello che c’è nella nostra Italia, guidati da professionisti di primo livello. Eppure in questa strana stagione televisiva, si è dato spazio a un programma che già nel mattino estivo, era stato un flop. In attesa di capire i motivi per questa “promozione” di Serena Autieri con Dedicato al pomeriggio del sabato di Rai 1, non possiamo che parlare del flop clamoroso del programma. Nel pomeriggio di ieri, 11 dicembre 2021, Dedicato ha perso contro Beautiful, ha incassato un dato di ascolto imbarazzante. E per chi viene dopo, i risultati raggiunti, possiamo dirlo, sono un vero e proprio miracolo. Massimiliano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 dicembre 2021) Quello che sta succedendo su Rai 1 da ormai un paio di mesi è del tutto incomprensibile. La Rete aveva delle perle di rara bellezza, i programmi dedicati alla natura, alla scoperta di tutto quello che c’è nella nostra Italia, guidati da professionisti di primo livello. Eppure in questa strana stagione televisiva, si è dato spazio a un programma che già nel mattino estivo, era stato un flop. In attesa di capire i motivi per questa “promozione” di Serena Autieri conaldeldi Rai 1, non possiamo che parlare del flop clamoroso del programma. Neldi ieri, 11 dicembre 2021,ha perso contro Beautiful, ha incassato un dato di ascolto imbarazzante. E per chi viene dopo, i risultati raggiunti, possiamo dirlo, sono un vero e proprio miracolo. Massimiliano ...

