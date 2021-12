Raf-Tozzi | lunedì il duo sempreverde in concerto al Creberg Teatro

(Di domenica 12 dicembre 2021)13 dicembre alle ore 21 l’atteso appuntamento rimandato per il Covid. In scaletta brani del cd «Due, la nostra storia». Ultimi biglietti disponibili.

FrancePadula67 : RT @Mamox__: Tozzi, Raf e Baglioni potrebbero cantare per due anni di seguito ed io sarei sempre lì ad ascoltarli. Sempre. #uomodivarieetà… - Turismopassione : Raf e Tozzi PalaBassano, Bassano del Grappa - Genrux70 : Tozzi-Baglioni-Raf….uno splendido trio ieri sera a Uà…..uno dei tanti momenti belli di uno spettacolo “leggero”, ma… - MimmoWolit : RT @Mamox__: Tozzi, Raf e Baglioni potrebbero cantare per due anni di seguito ed io sarei sempre lì ad ascoltarli. Sempre. #uomodivarieetà… - Gl3nda_92 : Morandi, Tozzi, Raf, Sangiorgi che grandi artisti, orgoglio della musica italiana. Serata straordinaria complimenti a Claudio Baglioni. #Uá -

Pensate a un Sanremo con questo cast: Eros Ramazzotti, Renato Zero, Zucchero, Antonello Venditti, Ultimo, Achille Lauro, Andrea Bocelli, Il Volo, Umberto, Gianni Morandi, Alex Britti, ...... Achille Lauro, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Gianni Morandi , Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini,, Giuliano Sangiorgi, Umberto, ...Lunedì 13 dicembre alle ore 21 l’atteso appuntamento rimandato per il Covid. In scaletta brani del cd «Due, la nostra storia». Ultimi biglietti disponibili. Attenti a quei due popmaker: hanno hit inte ...Gli ascolti di Canale 5 non premiano gli sforzi di Claudio Baglioni che ha realizzato uno show degno – se non superiore per gli ospiti eccellenti – del miglior Festival di Sanremo.