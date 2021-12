Quirinale, Meloni: «Vogliamo un patriota. Silvio Berlusconi rispecchia quello che stiamo cercando» – Il video (Di domenica 12 dicembre 2021) «Al Quirinale Vogliamo un patriota senza alcun compromesso». Così Giorgia Meloni da Atreju in occasione della manifestazione politica giovanile della destra italiana a proposito delle caratteristiche che, secondo FdI, dovrà avere il prossimo capo dello Stato. «La pacchia è finita, alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi Vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd». I giochi per il Colle sono ancora aperti e le voci che vogliono Silvio Berlusconi come successore di Sergio Mattarella non smettono di circolare. «Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) «Alunsenza alcun compromesso». Così Giorgiada Atreju in occasione della manifestazione politica giovanile della destra italiana a proposito delle caratteristiche che, secondo FdI, dovrà avere il prossimo capo dello Stato. «La pacchia è finita, alle prossime elezioni delil centrodestra ha i numeri per essere determinante e noiun presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd». I giochi per il Colle sono ancora aperti e le voci che voglionocome successore di Sergio Mattarella non smettono di circolare. «è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso ...

