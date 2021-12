Quirinale, Meloni: "Il centrodestra ha i numeri per essere determinante, al Colle vogliamo un patriota" (Di domenica 12 dicembre 2021) Per l' elezione del presidente della Repubblica , il centrodestra 'ha i numeri per essere determinante', per cui 'non accetteremo compromessi'. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) Per l' elezione del presidente della Repubblica , il'ha iper', per cui 'non accetteremo compromessi'. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia ...

Advertising

Corriere : Quirinale, Meloni: «Vogliamo un patriota senza compromessi» - gigi52335676 : La Meloni vuole un patriota al Quirinale. Qualcuno le dica che Mazzini e Cavour sono morti da tempo - Frances90832167 : RT @ilruttosovrano: Meloni: 'Per il Quirinale vogliamo un patriota', beh fino ad ora hanno proposto solo un puttaniere. - igorghigo : “Pietro Micca lo dico per tutti i patroti della opzioni Micca è morto!”. Eh niente mi è tornata in mente una scena… - nexusSEI_6 : RT @flaminiasabate1: La Meloni ha detto che vorrebbe un Patriota al Quirinale. Basta che al primo problema non ci scappa in Svizzera. -