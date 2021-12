Quirinale, Giorgia Meloni alla chiusura di Atreju: “Uscire dal pantano politico, vogliamo una Repubblica presidenziale” (Di domenica 12 dicembre 2021) Giorgia Meloni raccoglie la provocazione di ieri di Matteo Renzi e rilancia: “La pacchia è finita. Alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd”. L’elezione del presidente della Repubblica è il tema principe anche della convention di Fratelli d’Italia, Atreju, che oggi si chiude con le parole della leader di FdI che arriva a proporre una svolta presidenziale del Paese: “Bisogna Uscire dal pantano dell’attuale sistema di elezione del presidente della Repubblica ed entrare in una Repubblica presidenziale con un presidente che risponde non a parlamentari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021)raccoglie la provocazione di ieri di Matteo Renzi e rilancia: “La pacchia è finita. Alle prossime elezioni delil centrodestra ha i numeri per essere determinante e noiun presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd”. L’elezione del presidente dellaè il tema principe anche della convention di Fratelli d’Italia,, che oggi si chiude con le parole della leader di FdI che arriva a proporre una svoltadel Paese: “Bisognadaldell’attuale sistema di elezione del presidente dellaed entrare in unacon un presidente che risponde non a parlamentari ...

