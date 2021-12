Quirinale | Giorgia Meloni alla chiusura di Atreju | ' Uscire dal pantano politico | vogliamo una Repubblica presidenziale'

Advertising

cosimo1313 : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni chiude Atreju e rilancia: è finita la pacchia, saremo determinanti. Vogliamo un patriota al Quirinale ht… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Giorgia Meloni: 'La pacchia è finita: nelle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determ… - SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: Giorgia Meloni: 'La pacchia è finita: nelle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determ… - dariodangelo91 : Giorgia #Meloni ad #Atreju 21. La stoccata contro il Pd e il suo segretario, Enrico #Letta, accusato di fare gli in… - ve10ve : RT @PettirossoHood: Giorgia Meloni: “Per il Quirinale Berlusconi è un profilo che mi tranquillizza” -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Giorgia

Meloni raccoglie la provocazione di ieri di Matteo Renzi e rilancia: ' La pacchia è finita . Alle prossime elezioni delil centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi ...Lo diceMeloni, leader di Fdi, nel chiudere la festa di Atreju a Roma. 'Dopo 2 anni non si ... dice poi Meloni che aggiunge: 'Non accetteremo compromessi, noi vogliamo un patriota al'...(LaPresse) – “L’iniziativa di Salvini per un tavolo tra leader sul Colle? Non ne ero a conoscenza ma la considero una buona idea”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, dopo le conclusioni sul pa ...«La pacchia è finita: nelle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e ...