PSG-Monaco: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Cercando di evitare una terza partita senza successo in Ligue 1, la capolista Paris Saint-Germain dà il benvenuto al Monaco al Parc des Princes per la battaglia di domenica 12 dicembre. Gli uomini di Mauricio Pochettino restano in testa alla classifica con 11 punti di vantaggio dopo 17 partite, mentre Les Monegasques sono sei posizioni e 16 punti peggio della formazione della capitale. Il Calcio di inizio di PSG-Monaco è previsto alle 20:45 Prepartita PSG-Monaco: a che punto sono le due squadre? PSG Gianluigi Donnarumma potrebbe aver appena guadagnato un vantaggio vitale nella battaglia dei portieri del PSG, con Keylor Navas che ha realizzato una serie di belle parate contro il Lens prima di lasciarsi sfuggire lo sforzo speculativo di Seko Fofana lo scorso fine settimana. Il PSG ha impiegato fino al secondo minuto del ...

