PSG-Monaco | le formazioni ufficiali | Ben Yedder sfida Messi

Leggi su 11contro11

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il PSG viene da due pareggi in campionato e vuole tornare a fare risultato pieno, ma di fronte troverà unreduce da due successi (di seguito le). In settimana i parigini hanno battuto 4-1 il Brugge nell’ultima gara della fase a gironi, chiudendo dunque con una vittoria anche see compagni erano già certi del secondo posto nel gruppo A. Per gli ottavi sarà un sorteggio abbastanza duro: nell’urna i parigini pescheranno una tra Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille e Juventus. In Ligue 1, la squadra di Pochettino ha raccolto due ‘x’ contro Nizza e Lens nelle ultime giornate, ma non perdono dal 3 ottobre in trasferta contro il Rennes (unica sconfitta). Il vantaggio di 11 punti sui rossoneri secondi in classifica è rassicurante. Il ...