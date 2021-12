Prossima giornata Serie A: calendario 18° turno, programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky (Di domenica 12 dicembre 2021) Mentre la Serie A è impegnata a completare il programma relativo alla 17esima giornata, c’è chi guarda già al 18° turno di una stagione 2021-2022 davvero senza respiro. Saranno, come di consueto, 10 le partite in agenda: si parte venerdì 17/12 con due anticipi, per poi proseguire sabato 18/12 con altre tre partite in calendario e poi le restanti cinque fissate per domenica 19/12, con il super posticipo Milan-Napoli a completare il programma. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 18° ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Mentre laA è impegnata a completare ilrelativo alla 17esima, c’è chi guarda già al 18°di una stagione 2021-2022 davvero senza respiro. Saranno, come di consueto, 10 le partite in agenda: si parte venerdì 17/12 con due anticipi, per poi proseguire sabato 18/12 con altre tre partite ine poi le restanti cinque fissate per domenica 19/12, con il super posticipo Milan-Napoli a completare il. Tutta laA TIM e’ solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte le partite del 18° ...

Advertising

jjhyvck : i junhao back in corea la prossima settimana è tutto ciò che avevo bisogno di sapere per avere una bella giornata - StefanoLamp : @FerrariSabato @annamomi @Radio3tweet Grazie anche per le critiche. Proverò a convincerla la prossima volta. Buona giornata. - GLupacci : @MilanNewsit Oggi è giornata di post sui social, primo vero lavoro di tanti dei nostri. Aspettiamo la carrellata di… - DCGaragediMezzo : Al termine del match la squadra di casa si porta a casa il risultato con un 5-4 che fa bene sperare per la prossima… - JBalMoral276 : RT @Antonie62668652: 'Grazie per oggi ?alla prossima ' Repost ig #CanYaman Ringraziamenti x la giornata... #CanYamanManiaPerfume #CanYam… -