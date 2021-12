Probabili formazioni Verona-Empoli | Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Le probabil idi Hellas, match dei sedicesimi di finale di. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia del pass per gli ottavi di finale del torneo. Si gioca alle 15:00 di mercoledì 15 dicembre con diretta tv esclusiva su1 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.– Possibile turn over per Tudor. Pandur tra i pali e turno di riposo per Simeone, con Lasagna al suo posto. Potrebbe trovare posto anche Cancellieri.– Cutrone guida l’attacco con La Mantia, con Bajrami alle loro spalle. Marchizza torna dal 1? di gioco. Le(3-4-2-1): Pandur; Casale, ...