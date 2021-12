Principessa Lulù | solo ora si viene a sapere | l’ex è un Vip famosissimo che conosciamo tutti! Fan senza parole

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Foto a fine articolo. Notizia clamorosa al GF Vip 6, la concorrente del programma, in realtà èdi uncantante conosciuto da praticamente chiunque! Ecco di chi si tratta: tutti i dettagli sulla loro storia d’amore. In questa sesta edizione del GF Vip abbiamo assistito ad eventi del tutto clamorosi all’interno della casa. I nuovi amori nati, gli svariati litigi ancora in corso e le innumerevoli versioni sui comportamenti dei concorrenti, insomma non manca proprio nulla. Nelle ultime ore però sul web è scoppiata una vera bomba al Gf Vip che riguarda proprio una concorrente presente nel programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini. Pare infatti che la vipponasia un’ex clamorosa di uncantante. Ebbene sì, anche la ragazza tanto pacata, tranquilla e ...