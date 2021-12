Prime Video, “Being the Ricardos”: pubblicato il trailer ufficiale (Di domenica 12 dicembre 2021) Mancano pochi giorni al debutto di Being the Ricardos, il nuovo film di Aaron Sorkin, presto su Amazon Prime Video, con protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem. Le due star del cinema interpreteranno Lucille Ball e Desi Arnaz della sitcom Lucy ed io (I Love Lucy). Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast del film. Il trailer ufficiale di Being the Ricardos è stato oggi rilasciato da Amazon Leggi su solodonna (Di domenica 12 dicembre 2021) Mancano pochi giorni al debutto dithe, il nuovo film di Aaron Sorkin, presto su Amazon, con protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem. Le due star del cinema interpreteranno Lucille Ball e Desi Arnaz della sitcom Lucy ed io (I Love Lucy). Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast del film. Ilditheè stato oggi rilasciato da Amazon

