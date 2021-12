Prima CAUSA Pilota contro il Green Pass al Tribunale Ascoli Piceno – Avv. Giuseppe De Santis – Mauro Sandri – Giulio Marini. (Di domenica 12 dicembre 2021) La Prima CAUSA Pilota in Italia contro il Green Pass avrà luogo il 20 Dicembre presso il Tribunale Ascoli Piceno, sezione lavoro; verrà discusso dagli avvocati Giuseppe De Santis e Mauro Sandri un ricorso d’urgenza di un lavoratore che si trova allontanato dall’azienda perché – pur in possesso del certificato COVID – non intendeva esibirlo che … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Lain Italiailavrà luogo il 20 Dicembre presso il, sezione lavoro; verrà discusso dagli avvocatiDeun ricorso d’urgenza di un lavoratore che si trova allontanato dall’azienda perché – pur in possesso del certificato COVID – non intendeva esibirlo che … proviene da Database Italia.

