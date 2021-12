Premio Legalità, Borrelli: “Onore riceverlo col Comandante Alfa” (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha ricevuto a Roma, nel Salone d’Onore del CONI, il Premio Legalità 2021 conferito dalla Federazione Italiana Krav Maga presieduta da Giuseppe Palma, insieme con l’esponente ambientalista, informa una nota, è stato premiato anche il Comandante Alfa dei GIS dei Carabinieri. Alla manifestazione hanno partecipato le autorità delle forze dell’ordine e militari oltre ai dirigenti FIKM. “Un riconoscimento che mi ha fatto davvero piacere – dice il consigliere Borrelli – perché ricevuto al di fuori della mia regione d’appartenenza dove vivo e lavoro. Ritengo un grande Onore essere stato premiato insieme col Comandante Alfa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilioha ricevuto a Roma, nel Salone d’del CONI, il2021 conferito dalla Federazione Italiana Krav Maga presieduta da Giuseppe Palma, insieme con l’esponente ambientalista, informa una nota, è stato premiato anche ildei GIS dei Carabinieri. Alla manifestazione hanno partecipato le autorità delle forze dell’ordine e militari oltre ai dirigenti FIKM. “Un riconoscimento che mi ha fatto davvero piacere – dice il consigliere– perché ricevuto al di fuori della mia regione d’appartenenza dove vivo e lavoro. Ritengo un grandeessere stato premiato insieme col...

Advertising

anteprima24 : ** Premio #Legalità, #Borrelli: 'Onore riceverlo col Comandante Alfa' ** - NotizieFrance : Al salone d'onore del Coni a Roma ho ricevuto il premio Sport e Legalità assieme al comandante Alfa. - NotizieFrance : Al salone d'Onore del Coni per ricevere il premio Sport e Legalità con il Comandante Alfa - StreetNews24 : Sarà dedicato a Emanuele Reali e ad Alberto Bonomo il Premio Nazionale Talenti Vesuviani, nato nel 2007 da un’idea… - klaudiofindiku : PHOTO OF THE DAY 5^ Edizione del Premio Letterario “Uniti per La Legalità” Premio Patrizio Falcone “Difficile I… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Legalità Cambio a Pisa, il nuovo vicario del questore è Rodolfo Ruperti ...condizionavano pesantemente l'economia) conferitagli in segno di gratitudine per l'impegno contro la 'ndrangheta e per il contributo nel promuovere la cultura della legalità; 6 ottobre 2007, premio "...

Camillo Falvo e la 'Rinascita' di Vibo: 'Le cose sono cambiate dopo quel 19 dicembre' ... nella mattinata di ieri, al procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, il premio ...l'efficace lotta al crimine ed il costante impegno nella diffusione della cultura della legalità e ...

Premio Legalità:Borrelli,onore riceverlo col Comandante Alfa - Campania Agenzia ANSA ...condizionavano pesantemente l'economia) conferitagli in segno di gratitudine per l'impegno contro la 'ndrangheta e per il contributo nel promuovere la cultura della; 6 ottobre 2007,"...... nella mattinata di ieri, al procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, il...l'efficace lotta al crimine ed il costante impegno nella diffusione della cultura dellae ...