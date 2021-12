Premier | poker del Leicester al Newcastle Frena il West Ham

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il, dopo aver centrato la prima vittoria stagionale inLeague, perde 4 - 0 in casa del. Ottava sconfitta in campionato per l'undici guidato da Howe che resta in penultima ...

Poker interno del Leicester contro il Newcastle. Dopo aver trovato la prima vittoria stagionale in Premier l'undici di Howe subisce l'ottava sconfitta in campionato e resta in penultima piazza a quota 10 punti. L'undici di Rodgers vince 4-0 grazie alle reti realizzate da Tielemans (doppietta), Daka e Maddison. Gli Hammers pareggiano con il Burnley ...