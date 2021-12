Pregliasco parla ai no-vax durante la manifestazione: “Sarà difficile convincerli” (Di domenica 12 dicembre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

pvsassone : RT @Michele02828265: #PAZZIA Fioretti, già presidente Cassazione, parla di «involuzione autoritaria..che sta mettendo in gioco la democra… - AristarcoScann1 : RT @Michele02828265: #PAZZIA Fioretti, già presidente Cassazione, parla di «involuzione autoritaria..che sta mettendo in gioco la democra… - Michele02828265 : #PAZZIA Fioretti, già presidente Cassazione, parla di «involuzione autoritaria..che sta mettendo in gioco la demo… - leonard92571642 : #Pregliasco parla meno e leggi di più #LaVeritàdioggi li i numeri sono scritti in modo corretto! - AgrariaMentana : @myrtamerlino parla di pregliasco, sileri, bassetti, ecc gli ultimi al mondo perchè non chiama la bolgan o tarro si… -