Preghiera della sera 12 Dicembre 2021: “Permettici di capire la vera ricchezza” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Permettici di capire la vera ricchezza”. Con la Preghiera della sera di oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 12 dicembre 2021) “dila”. Con ladi oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

