Povia positivo al Covid, saltata la manifestazione No green pass di Genova (Di domenica 12 dicembre 2021) Il cantante no vax Povia è risultato positivo al Covid e non ha quindi partecipato alla manifestazione dei no green pass a Genova, in piazza della Vittoria, dove era atteso oggi 12 dicembre. “Sono positivo con carica bassa, sto bene”, avrebbe scritto agli organizzatori. Lo riporta il sito Genova24. “Non era in formissima ma siamo tranquilli”, il racconto di una delle promotrici dell’evento. Sulla sua pagina Facebook nessuna menzione riguardo al Covid ma una foto con didascalia: “Buona domenica raggi di sole salutate e vi regalo un pensiero”. E ancora, un post dove Povia spiega di non essersi presentato a Sanremo: “Sono anni che non mi presento, ci tengo a dirlo. Per motivi ideologici e politici, la Rai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Il cantante no vaxè risultatoale non ha quindi partecipato alladei no, in piazza della Vittoria, dove era atteso oggi 12 dicembre. “Sonocon carica bassa, sto bene”, avrebbe scritto agli organizzatori. Lo riporta il sito24. “Non era in formissima ma siamo tranquilli”, il racconto di una delle promotrici dell’evento. Sulla sua pagina Facebook nessuna menzione riguardo alma una foto con didascalia: “Buona domenica raggi di sole salutate e vi regalo un pensiero”. E ancora, un post dovespiega di non essersi presentato a Sanremo: “Sono anni che non mi presento, ci tengo a dirlo. Per motivi ideologici e politici, la Rai ...

