Povia ha il Covid | Cartabellotta lo deride

"Finché i cretini fanno eh, finché i cretini fanno ah, finché i cretini fanno boom"… Così il gastroenterologo Nino Cartabellotta, mago dei numeri sul Covid (più Casanova che Silvan, invero), su Twitter, sbeffeggia il cantautore Povia, non vaccinato e ora positivo al virus. Lasciamo perdere le considerazioni di carattere sanitario: il mondo è pieno di infetti stravaccinati, anche con terza dose, e purtroppo alcuni finiscono anche in ospedale. Il punto vero è un altro: è normale che un medico, uno che sottoscrive il giuramento d'Ippocrate, esulti pubblicamente se un uomo si ammala? E dire che di esempi, purtroppo, durante la pandemia, ne abbiamo avuti diversi, e illustri: ad esempio, Roberto Burioni e Walter Ricciardi, che nel 2020 ridacchiavano, sempre sui social, quando Boris Johnson si ammalò gravemente di Covid. Poi, ...

