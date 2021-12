Povia assente alla manifestazione No Green pass di Genova: «Il cantante è positivo al Coronavirus» (Di domenica 12 dicembre 2021) Doveva esserci anche Povia al 22esimo sabato consecutivo di proteste No Green pass a Genova. Ma il cantante noto da anni per le sue posizioni No-vax e contrario all’immunizzazione contro il Covid («non la farei neanche morto» perché «non immunizza, puoi contagiare ed essere contagiato e se ti contagi non è vero che non puoi avere effetti gravissimi o estremi», diceva), ha dovuto dare forfait agli organizzatori che lo attendevano nel capoluogo ligure. Il motivo? Povia sarebbe rimasto contagiato dal Coronavirus. «Non era in formissima, ma siamo tranquilli», ha dichiarato una delle organizzatrici della protesta confermando che Povia avrebbe disertato la manifestazione genovese. Giuseppe Povia, al momento, sui suoi canali ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) Doveva esserci ancheal 22esimo sabato consecutivo di proteste No. Ma ilnoto da anni per le sue posizioni No-vax e contrario all’immunizzazione contro il Covid («non la farei neanche morto» perché «non immunizza, puoi contagiare ed essere contagiato e se ti contagi non è vero che non puoi avere effetti gravissimi o estremi», diceva), ha dovuto dare forfait agli organizzatori che lo attendevano nel capoluogo ligure. Il motivo?sarebbe rimasto contagiato dal. «Non era in formissima, ma siamo tranquilli», ha dichiarato una delle organizzatrici della protesta confermando cheavrebbe disertato lagenovese. Giuseppe, al momento, sui suoi canali ...

mauriziokomar : @MarcoNoel19 leggo ora questa.. - Oriettagobbigm1 : RT @Saco691: #Povia :' il covid non esiste, ma sono assente perché ho preso il covid' ??????????????? - luminolo : RT @Saco691: #Povia :' il covid non esiste, ma sono assente perché ho preso il covid' ??????????????? - Saco691 : #Povia :' il covid non esiste, ma sono assente perché ho preso il covid' ??????????????? -