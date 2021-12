Piazza Fontana | il Senato twitta la relazione degli ex Msi che rilancia la pista anarchica Fratoianni | “Oltraggio | fu attentato fascista”

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Sostenere che ‘per, gli anarchici vennero completamente assolti dall’accusa di strage fin dal primo grado’, significa non solo e non tanto rinunciare a far saltare una volta per tutte le incrostazioni ideologiche e le verità di comodo sulle stragi. Ma significa per quanto riguarda, semplicemente, affermare un falso storico“. Queste sono solo alcune delle affermazioni contenute nelladel 6 settembre 2000 firmata da due exri del Movimento Sociale Italiano, Alfredo Mantica e Vincenzo Fragalà, pubblicata oggi sul profilo Twitter delin occasione del 52esimo anniversario della strage di. Parole cheno la...

ivanscalfarotto : 52 anni fa, in piazza Fontana a Milano, 17 persone persero la vita uccise dal terrorismo fascista. Anni bui, quelli… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 52° anniversario della strage di Piazza #Fontana: - robersperanza : Il 12 dicembre del 1969 è stato uno dei giorni più brutti della nostra storia. La strage neofascista di Piazza Font… - AntonellaColoru : RT @SimoneFana: 12 dicembre 1969. La strage fascista di Piazza Fontana con la complicità di pezzi di apparato di Stato apre la strategia de… - FurioGarbagnati : RT @CarloVerdelli: 12 dicembre 1969, piazza Fontana, 16 morti. Matrice: l’eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. @Civati). Liberata la… -

Verdelli ha citato, il mancato scioglimento di Forza Nuova e di "realtà simili", lo sgombero della sede romana di Casapound e così via. Questioni che però nulla hanno a che fare con ...Volevo la benedizione di un artista come Luigi Ontani e lui ha risposto in maniera sorprendente con una serie di sue foto - ritratto a cavallo dei leoni delladidel Popolo; ogni ...PNRR: Fondo complementare, da giunta via libera a progetti per oltre 21 milioni. La giunta approva interventi questa mattina in seduta straordinaria.L'ex direttore di Repubblica twitta su Atreju ma anche su Piazza Fontana, Forza Nuova e Casapound. Per Guido Crosetto si tratta di un "paragone" improprio. E scatta la polemica social ...