Piano Letta: vendere l'Italia all'Ue. Suicidio targato Pd, nero su bianco: così gli euro-falchi ci massacreranno (Di domenica 12 dicembre 2021) Quello che Enrico Letta non aveva detto l'altro giorno, ospite alla kermesse romana di Giorgia Meloni, l'ha declamato ieri a Firenze, in un convegno sul futuro della Ue organizzato dai Socialisti europei: occorre cancellare ciò che resta della sovranità nazionale. Un'idea non nuova e nemmeno solo sua, giacché appartiene ai progressisti europei e pure ad esponenti di altri gruppi, oltre che all'intera nomenclatura burocratica di Bruxelles. Il che la rende ancora più insidiosa. Nel mirino del segretario del Pd c'è innanzitutto il Consiglio europeo, l'organismo che raggruppa i 27 capi di Stato odi governo, cui spetta il compito di definire l'indirizzo politico della Ue. In parole povere, il tavolo al quale Mario Draghi si siede col francese Emmanuel Macron, col tedesco Olaf Scholz e gli altri, e ognuno mette sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Quello che Enriconon aveva detto l'altro giorno, ospite alla kermesse romana di Giorgia Meloni, l'ha declamato ieri a Firenze, in un convegno sul futuro della Ue organizzato dai Socialistipei: occorre cancellare ciò che resta della sovranità nazionale. Un'idea non nuova e nemmeno solo sua, giacché appartiene ai progressistipei e pure ad esponenti di altri gruppi, oltre che all'intera nomenclatura burocratica di Bruxelles. Il che la rende ancora più insidiosa. Nel mirino del segretario del Pd c'è innanzitutto il Consigliopeo, l'organismo che raggruppa i 27 capi di Stato odi governo, cui spetta il compito di definire l'indirizzo politico della Ue. In parole povere, il tavolo al quale Mario Draghi si siede col francese Emmanuel Macron, col tedesco Olaf Scholz e gli altri, e ognuno mette sulla ...

