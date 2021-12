Pescara | è positivo al tampone ma sale lo stesso sull' aereo | volo bloccato e denuncia

(Di domenica 12 dicembre 2021) Scopre di essereal Covid-19 a, ma decide ugualmente di imbarcarsi sulche aveva prenotato per Bruxelles. A bloccarlo la segnalazione della farmacia in cui aveva eseguito ilche, intuendo le sue intenzioni, ha subito avvertito le forze dell'ordine.per il passeggero, che è stato fatto scendere. Si tratta di un 51enne italiano residente in Belgio e domiciliato a Montesilvano, in provincia di

Scopre di essereal Covid - 19 a, ma decide ugualmente di imbarcarsi sul volo che aveva prenotato per Bruxelles. A bloccarlo la segnalazione della farmacia in cui aveva eseguito il tampone che, ......domiciliato a Montesilvano (). L'uomo si è sottoposto ad un test rapido in una farmacia non distante dall'aeroporto. Prima di andare via ha lasciato intendere che, nonostante l'esito, ...Covid, positivo sull'aereo a Pescara: bloccato il volo. Aveva usato il Green pass generato da un tampone fatto in precedenza ...Protagonista dell'episodio, avvenuto all'aeroporto d'Abruzzo, a Pescara, è un 51enne italiano residente in Belgio e domiciliato a Montesilvano (Pescara).