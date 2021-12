Perez, che lavoro su Hamilton... Verstappen ringrazia! (Di domenica 12 dicembre 2021) Checo Perez si conferma una seconda guida fenomenale, ingaggiando un duello con Hamilton che fa perdere all'inglese circa 5 secondi e riporta Verstappen in corsa. Ecco il foto racconto. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Checosi conferma una seconda guida fenomenale, ingaggiando un duello conche fa perdere all'inglese circa 5 secondi e riportain corsa. Ecco il foto racconto.

Advertising

FBiasin : #Verstappen al suo team via radio: “Checo is a legend!”, che in codice significa “a Se’, se è il caso inchioda”. #AbuDhabiGP #Perez - xAlisea : RT @Simone53773541: Trovatevi un compagno di vita che vi difenda come ha fatto Perez #AbuDhabiGP - Kaosara83 : Hamilton che si lamenta per la guida 'pericolosa' di Perez ??????? ??una vergogna per il genere maschile... Più che tr… - zannalrs : RT @Simone53773541: Trovatevi un compagno di vita che vi difenda come ha fatto Perez #AbuDhabiGP - Gardenia11_1 : Affettivamente #Kimi, per quello che si è visto in pista #Perez #SkyMotori #AbuDabhiGP -