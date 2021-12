Perché stiamo perdendo la battaglia dei fumetti (e come vincere la guerra) (Di domenica 12 dicembre 2021) Di cosa parliamo quando trattiamo di fumetti nel Belpaese? Innanzitutto di un mercato che negli ultimi anni sta segnando livelli di crescita esponenziale. Con i suoi 3 miliardi di euro, l’«industria del libro» si conferma la prima agenzia culturale italiana (assieme alle pay tv). Dentro questo fermento di soldi e libri stampati, il segmento dei fumetti in Italia vale tra il 2 e il 6% dell’intero settore editoriale (escludendo i libri scolastici). stiamo parlando, quindi, di un mercato che oscilla tra i 45 e i 135 milioni di euro all’anno. La forbice, non insignificante, deriva dal fatto che, incredibilmente, le vendite del canale edicola e fumetteria non vengono messe a sistema. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Un settore in espansione Nel primo semestre del 2021 le vendite di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 dicembre 2021) Di cosa parliamo quando trattiamo dinel Belpaese? Innanzitutto di un mercato che negli ultimi anni sta segnando livelli di crescita esponenziale. Con i suoi 3 miliardi di euro, l’«industria del libro» si conferma la prima agenzia culturale italiana (assieme alle pay tv). Dentro questo fermento di soldi e libri stampati, il segmento deiin Italia vale tra il 2 e il 6% dell’intero settore editoriale (escludendo i libri scolastici).parlando, quindi, di un mercato che oscilla tra i 45 e i 135 milioni di euro all’anno. La forbice, non insignificante, deriva dal fatto che, incredibilmente, le vendite del canale edicola e fumetteria non vengono messe a sistema. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Un settore in espansione Nel primo semestre del 2021 le vendite di ...

