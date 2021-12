Perché ci farebbe bene Berlusconi al Quirinale (Di domenica 12 dicembre 2021) Quello che manca non è Silvio Berlusconi in sé, ma Berlusconi che manca dentro di noi, per parafrasare al contrario una frase di Giorgio Gaber. Mentre gli esperti di politica, che molto spesso sono i virologi della porta accanto, sono troppo impegnati a fare i soloni per frequentare i comuni mortali io, da scrittore, vivo tra la gente, faccio la spesa, so quanto costa un litro di latte, faccio la fila alla posta e non la salto per fare il vaccino. E ascolto i discorsi, ma soprattutto sento che l’atmosfera sta cambiando. Non c’entra la pandemia o altro: c’entra che la gente, noi tutti, sta iniziando a comprendere come gli anni di governo di Berlusconi non sono stati il “ventennio” che a tanti fa comodo demonizzare ma anni di serenità e soprattutto di sogni. Dove tutto era ancora possibile. Berlusconi ha rappresentato la ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 dicembre 2021) Quello che manca non è Silvioin sé, mache manca dentro di noi, per parafrasare al contrario una frase di Giorgio Gaber. Mentre gli esperti di politica, che molto spesso sono i virologi della porta accanto, sono troppo impegnati a fare i soloni per frequentare i comuni mortali io, da scrittore, vivo tra la gente, faccio la spesa, so quanto costa un litro di latte, faccio la fila alla posta e non la salto per fare il vaccino. E ascolto i discorsi, ma soprattutto sento che l’atmosfera sta cambiando. Non c’entra la pandemia o altro: c’entra che la gente, noi tutti, sta iniziando a comprendere come gli anni di governo dinon sono stati il “ventennio” che a tanti fa comodo demonizzare ma anni di serenità e soprattutto di sogni. Dove tutto era ancora possibile.ha rappresentato la ...

