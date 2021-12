Peggiorano le condizioni del No vax «Mauro da Mantova», i medici: «Lo dovevamo intubare prima, ma si è opposto» (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono sempre peggiori le notizie che riguardano Mauro da Mantova, il carrozziere 61enne da anni commentatore tra i più noti della Zanzara su Radio24 e irremovibile No vax durante la pandemia di Coronavirus. L’aggiornamento più recente sulle sue condizioni dato dal conduttore Giuseppe Cruciani parlava di una situazione stazionaria, ma già parecchio aggravata, soprattutto per il tempo perso dallo stesso Buratti nel farsi curare. Buratti: «non risponde alla cure» dicono i medici che restano cauti. Come riporta il Corriere della Sera, fonti dell’ospedale di Borgo trento, nel Veronese, dove alla fine aveva accettato di ricoverarsi, dicono che Buratti: «Sta male e non risponde alle cure». Intubato da due giorni nel reparto di terapia intensiva, Buratti si sarebbe opposto a lungo alle cure, così come è ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono sempre peggiori le notizie che riguardanoda, il carrozziere 61enne da anni commentatore tra i più noti della Zanzara su Radio24 e irremovibile No vax durante la pandemia di Coronavirus. L’aggiornamento più recente sulle suedato dal conduttore Giuseppe Cruciani parlava di una situazione stazionaria, ma già parecchio aggravata, soprattutto per il tempo perso dallo stesso Buratti nel farsi curare. Buratti: «non risponde alla cure» dicono iche restano cauti. Come riporta il Corriere della Sera, fonti dell’ospedale di Borgo trento, nel Veronese, dove alla fine aveva accettato di ricoverarsi, dicono che Buratti: «Sta male e non risponde alle cure». Intubato da due giorni nel reparto di terapia intensiva, Buratti si sarebbea lungo alle cure, così come è ...

