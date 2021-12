Paura per Lindelof: malore per il calciatore del Manchester United [VIDEO] (Di domenica 12 dicembre 2021) La Premier League entra sempre più nel vivo, sono tante le squadre in lotta per vincere il titolo. Il percorso del Manchester United è stato molto altalenante, l’arrivo in panchina di Rangnick ha permesso ai Red Devils di cambiare passo. Nell’ultima giornata è arrivato il blitz in trasferta contro il Norwich, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Momenti di Paura durante il match, malore per Lindelof. Il calciatore si è fermato tenendosi la mano sul petto, spiegando poi di avere difficoltà a respirare. “Ha forse avuto un colpo ma non riesce nemmeno a ricordare cosa fosse. Faceva fatica a respirare e sentiva dolore al petto Lo hanno controllato e fatto tutti i test, e sembra che stia bene”, ha dichiarato il tecnico ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 12 dicembre 2021) La Premier League entra sempre più nel vivo, sono tante le squadre in lotta per vincere il titolo. Il percorso delè stato molto altalenante, l’arrivo in panchina di Rangnick ha permesso ai Red Devils di cambiare passo. Nell’ultima giornata è arrivato il blitz in trasferta contro il Norwich, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Momenti didurante il match,per. Ilsi è fermato tenendosi la mano sul petto, spiegando poi di avere difficoltà a respirare. “Ha forse avuto un colpo ma non riesce nemmeno a ricordare cosa fosse. Faceva fatica a respirare e sentiva dolore al petto Lo hanno controllato e fatto tutti i test, e sembra che stia bene”, ha dichiarato il tecnico ...

Advertising

fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI Ingorgo terze dosi e paura per i bambini ? - Pontifex_it : Sorelle e fratelli migranti, sono qui a Lesbo per dire che vi sono vicino. Per guardarvi negli occhi, carichi di pa… - ladyonorato : Lottiamo per il bene, senza paura: un messaggio di Francesca Donato - fremo03893514 : RT @barbarab1974: Purtroppo siamo a un punto per il quale molti medici non ammetteranno mai come stanno davvero le cose, nemmeno quando la… - MDX_0x0 : RT @HoaraBorselli: “Due mesi fa la Meloni sembrava il demone protettore del 'Barone nero', oggi tutti vanno ad Atreju'. Il Quirinale e la p… -