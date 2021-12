Pattinaggio velocità | Calgary 2021 | Francesca Lollobrigida scatenata | vince anche la mass start

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua il momento magico di, che conquista la seconda vittoria in due giorni nella tappa di Coppa del Mondo/2022 didi scena a(Canada). La 30enne azzurra dell’Aeronautica Militare, già vittoriosa ieri nei 3000 metri, si è impostanella sua specialità preferita, quella dellaha preceduto la padrona di casa Ivanie Blondin e la russa Elizaveta Golubeva grazie ad un grande spunto finale. Si tratta della terza vittoria in carriera in unadi Coppa del Mondo per, che nella specialità archivia il podio numero 14 a livello internazionale. Decisamente incoraggiante ...